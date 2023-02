Les constructeurs de maison et la RT2012

La RT 2012

Les économies d'énergies

Les avantages fiscaux

La norme RT 2012 doit être obligatoirement appliquée pour chaque nouvelle construction de maison depuis le 1er Janvier 2013. Les constructeurs de maison se voient ainsi confrontés à une réglementation de plus en plus stricte visant à réduire par trois la consommation d'énergie dans les maisons individuelles.La norme RT2012 s'inscrit dans le cadre du Grenelle de l'Environnement et fixe des exigences en termes de consommation d'énergie dans le secteur du bâtiment. Bien qu'une maison RT 2012 s'avère être plus chère à l'investissement (+10%), elle reste néanmoins moins coûteuse à l'usage grâce aux réductions de consommation d'énergie ou dans le cadre de la rénovation énergétique de maison La mise en œuvre de la RT2012 permet de limiter le plafond de consommation d'énergie primaire entre 50 et 90 kW/h par m² et par an, soit un facteur 3 en comparaison avec la norme RT 2005. De fait, la norme RT2012 concerne la consommation de chauffage, la ventilation, l’eau chaude / sanitaire ainsi que l'éclairage et les circuits de refroidissement (climatisation).Cependant, la consommation des maisons dépend aussi de leur emplacement géographique. Dans le Nord et l'Est du pays, les maisons RT2012 peuvent consommer jusqu'à 65 kW/heure alors qu'autour du bassin méditerranéen, les constructions doivent maintenir une performance de 40 kW/heure. Grâce à la RT2012, le chauffage ne sera plus le poste de dépenses le plus important. Cette norme favorise le gaz contre le chauffage, puisque 80% de la consommation actuelle de la consommation électrique doit être modifiée en gaz. Néanmoins, la France devra s'approvisionner en gaz à l'étranger, contrairement à la consommation d'électricité directement produite en France via les centrales nucléaires. La norme RT2012 appliquée aux maisons individuelles offre également, en plus des économies de consommation d'énergie, des avantages fiscaux particulièrement intéressants.Les maisons neuves peuvent bénéficier d'avantages tels que le PTZ + et une exonération de taxe pendant 2 ans. Le Prêt à Taux Zéro Renforcé s'adresse aux personnes désirant acquérir une première résidence principale, dans le cadre de logements neufs et en vigueur avec les normes énergétiques. Néanmoins, l’obtention du PTZ + 2013 dépend de nombreuses conditions telles que les revenus, les zones de logements…La construction d'une maison RT 2012 apporte donc beaucoup d'avantages à ses propriétaires.