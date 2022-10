Pourquoi une maison en bois ?

La maison écologique en bois, parce qu’elle est saine à vivre et respectueuse de l’environnement constitue aujourd’hui, une réelle alternative aux constructions traditionnelles en briques ou en béton. ». Elle se révèle un excellent modèle éducatif pour l'enseignement de l'éco-construction et l'habitat durable Ces maisons ou chalets peuvent très bien convenir comme résidence principale répondant aux normes énergétiques type RT2012 et aux normes européennes telles que les murs extérieurs doivent être isolés avec 100mm d’isolant, 200mm pour le toit, 40/50mm pour le plancher …Toutefois elles conviennent aussi pour les résidences secondaires dans le cadre des vacances, location ou autres.Cette habitation se lie à merveille avec la nature, vous apporte une nouvelle qualité de vie et donne ce petit côté rustique agrémenté d’une jolie architecture. De plus, le bois est un matériau de construction durable et vous apporte aussi du confort. Le chalet en bois se fabrique et se monte très rapidement. Aucun apport d’eau est nécessaire ce qui réduit considérablement le temps de construction. Autre gain, elle permet d’avoir une surface habitable de 5 à 7% de plus qu’une construction traditionnelle.La méthode la plus utilisé est celle du madrier empilé en bois massifs ou contrecollés, avec ou sans isolation complémentaire qui constituent un mode de fabrication écologique et économique.La plupart des maisons sont fabriquées avec du bois scandinave (label PEFC) et des isolants naturels tels que la laine de mouton ou la fibre de bois qui permettent de rester au chaud et isole le bruit.Optez donc pour cette maison de qualité, écologique respectueuse de l’environnement, lancez-vous et éduquez vos enfants à la construction !